Fransa'daki Türklerden sözde soykırım anıtının açılışına tepki

Evreux Türk Fransız Kültür ve Spor Derneği öncülüğünde Evreux Belediyesi önünde başlayan protestoya katılanlar, "Tarihi tarihçilere bırakalım” yazılı dövizler taşıyarak ve slogan atarak şehir merkezinde yürüdü.

Belediye yönetiminin bu kararla, şehirdeki Türk ve Ermeni kökenli vatandaşları karşı karşıya getirme riskini ortaya çıkardığını belirten göstericiler, Ruandalılara, Boşnaklara ve dünyanın farklı yerlerindeki soykırımlara sessiz kalan Fransız belediyesinin, sadece Ermeni iddialarını gündeme getirmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Bu provokatif tavrı kabul etmiyoruz"

Dernek Başkanı Remzi Şekerci, “Evreux’de Belediye Başkanı tarafından açılışına izin verilen sözde Ermeni soykırımı anıtını protesto amacıyla birçok derneğin ortak görüşü ve katılımıyla bir yürüyüş düzenledik. Tarihin tarihçilere bırakılması ve tarihi olaylarla ilgili kararın siyasiler tarafından verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anıt aynı zamanda burada yaşayan Türk ve Ermeni kökenli vatandaşların bir arada barış içinde yaşama ortamına vurulan bir darbedir. Uluslararası toplumun ve tarihçilerin büyük bölümünün kabul etmediği bir iddiayı Fransa’da bir belediyenin 'soykırım' şeklinde bir anıt dikerek provokatif bir tavır almasını kabul etmiyor ve protesto ediyoruz." dedi.

Skandal anıt 21 Nisan'da açılmıştı

Normandiya Ermeni Dayanışma Derneğince (ANSA) finanse edildiği bildirilen anıt, Evreux Belediye Meclisi kararıyla 21 Nisan’da düzenlenen bir törenle şehir merkezinde açılmıştı.

Anıtın açılışına izin verilmesini protesto eden Türk kökenli dernek ve vatandaşlar, Belediye Başkanı Guy Lefrand’a tepki göstermişti. 2006 yılında şehirde benzer bir anıtın dikilmesi gündeme gelmiş, “soykırım” ifadesinin yer aldığı anıtın vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının itirazları sonrası değiştirilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA