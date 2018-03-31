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Buradasınız : » » Fransa'daki terör saldırısını öven kişiye 6 ay hapis cezası verildi

Fransa'daki terör saldırısını öven kişiye 6 ay hapis cezası verildi

Fransa'da düzenlenen terör saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından "yeteri kadar kişi ölmedi" paylaşımında bulunan gence, "terörü övmek" suçundan 6 ay ceza verildi.

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Fransadaki terör saldırısını öven kişiye 6 ay hapis cezası verildi

Facebook'tan Trebes ve Carcassonne kentlerinde düzenlenen saldırılar hakkında "terör saldırılarında yeteri kadar kişi ölmediği" şeklindeki mesajları nedeniyle çarşamba günü gözaltına alınan 18 yaşındaki genç, acil yargılanma talebiyle bugün Carcassonne Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkeme, zanlıya, "terörü övmek" suçundan 6 ay tecilli hapis cezası verdi ve 3 yıl boyunca gözetim altında tutarak eğitim veya iş zorunluğu getirdi.

Vejetaryen kadın, "Kasap" paylaşımından ceza almıştı

Trebes kentinde geçen hafta bir süpermarkete düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren kasapla ilgili dün sosyal medya hesabından, "Onun için hiçbir sempati beslemiyor ve hatta adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum" yazan hayvan hakları savunucusu kadına, "terörü övmek" suçundan 6 ay hapis cezası verilmişti.

Üç gün önce de Twitter'da "Macron'un bir seçmeni daha azaldı" şeklinde mesaj yayınlayan siyasetçi Stephane Poussier de mahkeme tarafından, "terörü övmek" suçundan bir yıl hapis ve 7 yıl vatandaşlık haklarından men cezasına çarptırılmıştı.

Trebes ve Carcassonne kentlerinde, Radouane Lakdim isimli terörist tarafından düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: terör, sosyal medya, fransa
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