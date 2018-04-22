Fransa'daki tarihi ada terör şüphesiyle boşaltıldı

Fransa'nın kuzeyinde bulunan turistik Mont-Saint-Michel adasında jandarma, helikopter destekli tahliye operasyonu yaptı.

Sabah saatlerinde adaya turist götüren bir tekneye binen şüpheli bir kişi tespit edildi. Güvenlik görevlilerini tehdit eden kişiyi bulmak için operasyon başlatıldı.

Tekneye binen kişinin "Polisleri öldüreceğim" şeklinde bağırması üzerine saldırı endişesiyle tüm adada arama yapılması için tahliye kararı alındı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, ada bağlantılı tekne seferleri iptal edilirken, ada içinde bulunan turistler ile halk tahliye edildi ve tüm binalar taramadan geçirildi.

Fransa'da Eyfel Kulesi'nden sonra en çok ziyaretçi çeken Mont-Saint-Michel'de 50 kişi ikamet ediyor.

Mont-Saint-Michel, bir manastıra ev sahipliği yapması nedeniyle önemli dini bir merkez olmasının dışında 1979'da UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine dahil edilmişti.

Kaynak: AA