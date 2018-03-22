Fransa'daki protestolara polisten sert müdahale

Fransa'da havayolu, demiryolu ve metro ulaşımı sağlayan kurumların grev kararına, emekliler ve memurlar da katıldı. Fransa sokakları, polisin sert müdahalelerine sahne oldu. Polis, protestocuları gaz ve suyla dağıttı.

Hızlı trenlerin yüzde 60'ı, şehirler arası trenlerin yüzde 75'i ve uçuşların yüzde 30'u grev ve protestolar sebebiyle iptal edildi.

Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin yaklaşık yüzde 13'ü işten ayrıldı. Elektrik üretimi üç gigawatt'tan fazla düştü.

Fransa'nın en büyük sendikası CFDT'nin başkanı Laurent Berger, RTL radyosuna verdiği demeçte, kamu sektörü çalışanlarının da harekete geçtiğini söyledi.

Kaynak: Reuters, AFP