'Fransa'daki polisler etnik ayrımcılık yapıyor'

Paris'in banliyölerinden Aulnay-Sous-Bois’da bir gencin dört polisin coplu cinsel saldırısına uğramasıyla Fransa’da polislerle toplum arasındaki sorunlar tekrar gündeme geldi. Bu çerçevede, Fransız siyaset bilimci uzmanı ve "Polisten Demokrasiye" adlı kitabın yazarı, siyaset bilimci ve kriminolog Sebastian Roche, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Science Po Grenoble Üniversitesinde profesör olan Roche, tartışılan asıl sorunun, polislerin farklı etnik kökenden gelen ve farklı ekonomik duruma sahip kişilere yönelik güvenlik kontrollerindeki amaçları ve yöntemleri olduğunu belirtti.

Fransa’da polislerin etnik azınlıklara karşı ayrımcılık yaptığını vurgulayan Roche, "Polisler etnik ve sosyal gruplar arasında fark gözetiyor. Polisler Kuzey Afrika, Fas, Tunus ve Cezayir kökenli insanları suç işlemeseler de Fransızlara göre daha fazla kontrol ediyor ve bu kişilere daha fazla şiddet uyguluyor." dedi.

Fransa’da bu ayrımcılığın yeni bir sorun olmadığını aktaran Roche, "Polisler, güvenlik kontrolü yapacakları zaman ırk, renk, dış görünüş, giyim, yaşadıkları yer, kişilerin ekonomik durumuna göre ayrım yapıyor. Bunlar farklılıklar gösterirse daha kötü muamelede bulunuyor." diye konuştu.

Yabancıların Fransızlara göre polis tarafından daha sık kontrol edildiğini vurgulayan Roche, polislerin rutin kontrol sırasında yabancılara karşı daha saldırgan tutum sergilediğini söyledi.

"Hükümet sorunla ilgilenmiyor"

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın polislerle ilgili politikasına da değinen Roche, "Hollande, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayken bu konuda polislerin herkesi eşit bir şekilde kontrol etmesi için polisleri denetleyecek bir mekanizma geliştirme konusunda söz vermişti." dedi.

Ancak Hollande'ın cumhurbaşkanı seçildikten sonra aldığı kararın dönemin İçişleri Bakanı Manuel Valls tarafından iptal edildiğini hatırlatan Roche, Hollande'ın da buna karşı çıkmadığını aktardı.

Siyahiler ve Arap kökenlilere daha fazla kontrol

İnsan hakları konusunda çalışmalar yapan "Hakların Savunucusu" adlı örgütün geçen ay yayımladığı raporda, Fransız toplumunda polisler tarafından son 5 sene içerisinde güvenlik kontrolüne tabi tutulan 25 yaşından küçük genç erkeklerin yüzde 80'inin Arap kökenli ve siyahilerden, yüzde 16'sının beyaz Fransızlardan oluştuğu bildirildi.

Fransa'nın genelinde, Arap kökenli ve siyahilerin, toplumun diğer kesimlerine göre 20 kat daha fazla güvenlik kontrolünden geçirildiği kaydedildi.

Coplu cinsel saldırı

Fransız polisinin ayrımcılık ve kötü muamele yaptığına yönelik tartışmalar, polis memurlarının önceki hafta bir gence Paris yakınlarındaki coplu cinsel saldırısı sonrası yeniden alevlenmişti.

Paris banliyösünün Aulnay-sous-Bois bölgesinde, 4 polis memuru rutin kimlik kontrolü sırasında 22 yaşındaki Theo isimli gence copla cinsel saldırıda bulunmuştu.

Birçok kişinin gözü önünde yaşanan olay sonrasında genç ambulansla hastaneye kaldırılmış, 60 gün iş göremez raporu almış ve cinsel saldırı, çevredeki bir kişinin amatör kamerası tarafından da kaydedilmişti.

Theo isimli gence saldıran 4 polisin açığa alındığı, polislerden biri hakkında cinsel saldırı, diğerleri için de "kasti şiddet" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.