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Fransa'daki petrol ve doğalgaz üretimi 2040'ta duracak

Fransa Ulusal Meclisi, ülkedeki petrol ve doğalgaz üretiminin 2040 yılında durdurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

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Fransadaki petrol ve doğalgaz üretimi 2040ta duracak

Fransa Ulusal Meclisi, ülkedeki petrol ve doğalgaz üretiminin 2040 yılında durdurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Tasarı, Fransa Ulusal Meclisinin bugünkü oturumunda 69 ret oyuna karşı 316 oyla kabul edildi.

Çevreci bir aktivist olan Fransa Çevre Bakanı Nicolas Hulot, hazırladığı yasanın tartışmaları sırasında yaptığı konuşmada, Fransa'nın fosil yakıt kavgasında durdurulamaz bir yolda olduğunu söyledi.

Yasaya göre, Fransa 2040 yılı itibarıyla anakara topraklarında petrol ve doğalgaz gibi hidrokarbon aranması izni vermeyecek ve var olan izinleri uzatmayacak.

Hükümetin bu sektörde üretim yapan firmalara bazı esneklikler tanınacağını bildirmesine rağmen yasa tasarısı, Fransa Petrol Endüstrisi Birliğinin tepkisini çekmişti.

Birlik Başkanı Francis Duseux, yaptığı yazılı açıklamada, yasayı "politik ve sembolik" olarak nitelendirerek, yasanın ülkeye sadece dezavantaj getireceğini savunmuştu.

Çevre örgütleri ise yasa taslağından memnuniyetlerini dile getirmişlerdi.

Fransa, petrol tüketiminin yaklaşık sadece yüzde 1'ini yani 815 bin tonunu anakara topraklarındaki üretimden sağlıyor.

Etiketler: Fransa'daki petrol ve doğalgaz üretimi
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