Fransa'daki orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Fransa'nın güneyindeki Marsilya şehrine bağlı Martigues bölgesinde çıkan yangın, bin 500 hektar alanı etkiledi.

Ülkedeki yaz tatili turizminin yoğun geçtiği Cote d'Azur bölgesinde yer alan Martigues kentinde çam ormanlarında ve çalılık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangından bin 500 hektarlık alan etkilenirken, yangının kontrol altına alınması için 70 itfaiyeci ve iki yangın söndürme helikopterinin görev yaptığı bildirildi.

Yangının kontrol altına alınması ve bazı bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta ülkenin güneyinde ve Korsika'da çıkan yangınlar sırasında binlerce kişi tahliye edilmiş, çok geniş bir ağaçlık alan zarar görmüştü.