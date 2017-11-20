Fransa'daki namaz gerginliği tırmanıyor

Fransa'da 8 aydır süren sokakta namaz gerginliği sürüyor.

Gerginlik, başkent Paris'in Clichy la Garenne bölgesinde Müslümanların ibadet etmek için belediyeden kiraladığı ve mescit haline getirdiği salonun mart ayında kapatılmasıyla başladı.

Müslümanların ibadet etmeleri için yeni bir mescit inşa edildi.

Ancak Müslüman cemaat, yeni mescidin hem yerinden hem de büyüklüğünden memnun kalmadı.

Müslümanlar sokakta namaz kılarak mescitlerinin kapatılmasını protesto ederken, Fransa İçişleri Bakanı'ndan gerginliği artıracak bir açıklama geldi.

Gerard Collomb, "Sokakta namaz kılınmasını engelleyeceğiz. Ama Müslümanlar namaz kılacak bir yere sahip olmalı. Karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm, birkaç hafta içerisinde bulunacaktır." dedi.

Fransa'da son kayıtlara göre 4 milyona yakın Müslüman yaşıyor.

Bu rakamın göç dalgası ile birlikte daha da arttığı tahmin ediliyor.

Buna rağmen Fransa'daki cami sayısı 2 bini geçmiyor.

Üstelik başkent Paris'te bu sayı çok daha az.

Kaynak: TRT Haber