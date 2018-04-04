Fransa'daki grev üniversitelere de sıçradı

Hükümetin Şubat ayında kanunlaştırdığı eğitim ve üniversiteye giriş reformunu protesto eden bazı öğrenciler, hem greve destek, hem de eğitim reformunu protesto amacıyla kampüslerde blokaj eylemlerini artırdı.

Liberation gazetesi, ülke çapında 21 üniversiteye bağlı 60'dan fazla kampüste üniversite binalarının protestocu öğrenciler tarafından işgal edildiğini duyurdu.

Ülkede blokaj eylemlerinin sürdüğü üniversiteleri etkileşimli bir harita üzerinde yayınlayan Liberation, onbinlerce öğrencinin eylemlere destek verdiğini, çok sayıda fakültede derslerin yapılamadığını bildirdi.

Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nin bazı bölümlerinin blokaj ve şiddet olayları nedeniyle eğitime ara verdiği açıklandı.

Yüksek Eğitim Bakanı Frederique Vidal, üniversitelerde şiddet olaylarına, gösterilere katılmayan öğrencilerin tartaklanmasına ve binalara zarar verilmesine izin verilmeyeceğini belirterek, öğrencilere diyalog çağrısında bulundu.

Vidal, okullardaki eylemlere dair kışkırtma maksatlı yalan haberler konusunda da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Fransa yönetiminin demir yollarında reforma gitme kararına tepki gösteren ülkenin en büyük 4 sendikası, 3 Nisan'dan itibaren 28 Haziran'a kadar sürecek genel grev kararı alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AFP, AA