Fransa'daki grev dalgası Air France'a pahalıya patladı

Fransa'da makinistlerin yüzde 74'ü grevde. Seferler azaldıkça, ulaşımdaki sorunlar da büyüyor.

Fransa Demiryolu İdaresi'nden Guillaume Pepy, dün iş bırakma eylemlerinin zararının 100 milyon euroyu bulduğunu söyledi.

Bugün de Fransız ulusal havayolu şirketi Air France da ülkede devam eden grevler hakkında bilgi verdi.

22 Şubat, 23 ve 30 Mart, 3, 7, 10 ve 11 Nisan olmak üzere toplam 7 günlük grevin şirkete zararı 170 milyon euro olarak hesaplandı.

Greve, Air France'ta pilotlar, kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının üye olduğu 11 sendika katılıyor. Çalışanlar, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücretlere yüzde 6 zam talebiyle protesto gösterileri düzenliyor.

Bugün ve yarın da devam edecek olan grev nedeniyle uçuşların yüzde 25'i iptal edildi.

Buna göre, uzun mesafeli uluslararası uçuşların yüzde 65'i, orta mesafeli uçuşların ise yüzde 73'ü gerçekleştirilebilecek. Grevlerden en çok Paris merkezli seferler etkilendi.

Air France çalışanları, daha önce şirket yönetimi ile bir araya gelerek yaptıkları pazarlıklardan bir sonuç çıkmadığını ve 17,18, 23 ve 24 nisan tarihlerinde de greve gitme kararı alındığını duyurmuştu.

Havacılık sektörü uzmanları, Air France çalışanlarının grevinin, şirket tarihindeki en uzun grev, 1998 ve 2014'teki grevlere göre de şirkete maliyetinin daha ağır olacağı uyarısını yapıyor.

Kaynak: AA