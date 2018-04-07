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Buradasınız : » » Fransa'daki grev dalgaları hayatı felç etti

Fransa'daki grev dalgaları hayatı felç etti

Fransa'da demir yolu işçilerinin de katılmasıyla büyüyen grev dalgası, Paris başta olmak üzere ülkenin pek çok şehrinde hayatı felç etti.

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Fransadaki grev dalgaları hayatı felç etti

Demiryolu işçilerinin grevi nedeniyle Fransa zor günler yaşıyor.

Medyanın 'kara salı' olarak adlandırdığı günde her 8 hızlı trenden ve her 5 bölgesel trenden sadece 1'i çalışıyor. Vatandaşlar banliyö trenlerine pencerelerden biniyor.

Üniversite öğrencileri hem demir yolu işçilerine destek vermek için hem de Fransız Hükümeti'nin eğitim politikalarını eleştirmek için eylem düzenliyor.

Liberation gazetesi, ülke çapında 21 üniversiteye bağlı 60'dan fazla kampüste üniversite binalarının protestocu öğrenciler tarafından işgal edildiğini duyurdu.

Fransa yönetiminin demiryollarında reforma gitme kararına tepki gösteren ülkenin en büyük 4 sendikası, 3 Nisan'dan itibaren 28 Haziran'a kadar sürecek genel grev kararı alındığını açıklamıştı. 

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: grev dalgası, grev, fransa, demir yolu
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