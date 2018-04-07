Fransa'daki grev dalgaları hayatı felç etti

Demiryolu işçilerinin grevi nedeniyle Fransa zor günler yaşıyor.

Medyanın 'kara salı' olarak adlandırdığı günde her 8 hızlı trenden ve her 5 bölgesel trenden sadece 1'i çalışıyor. Vatandaşlar banliyö trenlerine pencerelerden biniyor.

Üniversite öğrencileri hem demir yolu işçilerine destek vermek için hem de Fransız Hükümeti'nin eğitim politikalarını eleştirmek için eylem düzenliyor.

Liberation gazetesi, ülke çapında 21 üniversiteye bağlı 60'dan fazla kampüste üniversite binalarının protestocu öğrenciler tarafından işgal edildiğini duyurdu.

Fransa yönetiminin demiryollarında reforma gitme kararına tepki gösteren ülkenin en büyük 4 sendikası, 3 Nisan'dan itibaren 28 Haziran'a kadar sürecek genel grev kararı alındığını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters