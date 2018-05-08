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Buradasınız : » » Fransa'daki gösteriler her geçen gün şiddetleniyor

Fransa'daki gösteriler her geçen gün şiddetleniyor

Fransa'daki demiryolu işçilerinin hükümetin reformlarına karşı protestosu sürüyor. Grevdeki işçilerin tepkisi her geçen gün şiddetlenirken, polisin müdahalesi de sertleşiyor.

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Protesto gösterileri düzenleyen işçiler, başkent Paris'te üç tren garını işgal etti. Fransız polisi göstericileri sert müdahalelerle dağıttı.

Kamu yayıncısı France Info'da yer alan habere göre, Fransa Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) çalışanları, başkent Paris'teki Montparnasse, Kuzey (Gare du Nord) ve Doğu (Gare de l'Est) garlarını işgal etti.

Haberde, öğleden sonra 200'e yakın demiryolu çalışanının Montparnasse Garı'na girdiği ve panik havasının yaşanmasına neden olan işgale polisin cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi. Paris'in 14. bölgesinde bulunan garda tahliye operasyonunun tamamlandığı sırada, başkentin kuzeyindeki Doğu Garı'na bir başka grubun girdiği belirtilen haberde, burada yaklaşık 150 göstericinin polis çemberine alındığı ve bir saat kadar sonra dışarıya çıkarıldığı aktarıldı.

Demiryolu çalışanları, 23 Mart'tan bu yana, haftada iki gün olmak üzere kademeli şekilde grev yapıyor. Bugün ve Çarşamba günü 8. kez grevde olacaklar. 

SNCF yönetimi, ülke genelinde tren seferlerinin yarısına yakınının grevler nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AP

Etiketler: işçiler, fransa, Demiryolu, grev, Paris
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