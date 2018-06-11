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Fransa'daki çiftçilerden barikatlı protesto

Fransa'da hükümetin yıllık 300 bin ton palm yağı ithalatına izin vermesini protesto eden çiftçiler, Fransız petrol devi Total’e ait rafinerilerin yanında barikat kurdu.

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Fransa'nın petrol devi Total'e yıllık 300 bin ton palm yağı ithal etme izni veren hükümet, çiftçilerin sert tepkisiyle karşılaştı.

Çiftçiler, Total'in dört rafinerisini barikatlarla abluka altına aldı ve altı depodan ürünlerin dağıtımını engelledi.

Total, ablukanın şirketi etkilemediği açıklandı.

Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert, kararı protesto etmek için petrol rafinerilerinin ve akaryakıt depolarının ablukaya alınmasının yasa dışı olduğunu söyledi.

Travert, "Hükümet Total'in ithal palm yağı ihraç etmesine izin verme kararını geri çekmeyecek" dedi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: TOTAL, protesto, palm yağı, fransa
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