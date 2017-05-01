  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 26º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.552
    EURO 3.878
  • BIST 94655.31
    ALTIN 144.517
Buradasınız : » » Fransa'daki anketlerde Macron önde

Fransa'daki anketlerde Macron önde

Fransa'da son ankete göre, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda seçmenlerin yüzde 61'i Macron'u destekliyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransadaki anketlerde Macron önde

Fransa'da ikinci turu 7 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimine yönelik kamuoyu anketine göre Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron, seçmenlerin yüzde 61'inin desteğini alıyor.

OpinonWay-ORPI şirketinin 28-30 Nisan'da, seçmen kütüğüne kayıtlı bin 488 kişiyle yaptığı ankette, Macron önde görünmeye devam ediyor.

Ankete göre, seçmenlerin yüzde 61'i Macron'a oy vereceğini belirtirken, rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen'i destekleyenlerin oranı yüzde 39'da kaldı.

Ancak seçmenlerin yüzde 54'üne göre, geçen hafta oy oranını en fazla yükselten aday Le Pen oldu.

Ayrıca, araştırmaya katılan seçmenlerin yüzde 74'ü, cumhurbaşkanı seçimlerin birinci ile ikinci turu arasındaki seçim kampanyasının kalitesiz olduğu ifade etti.

Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.

Etiketler: fransa, cumhurbaşkanlığı seçimi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER