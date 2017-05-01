Fransa'daki 1 Mayıs gösterilerinde 6 polis yaralandı

Fransa'da işçi sendikalarının çağrısıyla düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında çıkan olaylarda biri ağır 6 polis yaralandı.

Paris'te Republique Meydanı'nda toplanan çok sayıda göstericinin Bastille Meydanı'na ulaştığı sırada yaklaşık 150 maskeli kişinin molotofkokteyli, taş ve sopa kullanarak polise saldırması üzerine polis göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Olaylarda 6 polis yaralandı. Polislerden birinin yüzü ve ellerinde üçüncü derece yanık meydana geldi. Olayların ardından göstericilerden gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.

Daha çok cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'i protesto gösterilerine dönüşen 1 Mayıs etkinliklerine resmi rakamlara göre ülke çapında yaklaşık 142 bin kişi katıldı.

İçişleri Bakanı Mathias Fekl yaptığı açıklamada, gösterilerde çıkan olayları kınayarak, "Güvenliği sağlamaya çalışan güçlere karşı tolere edilemez bir şiddet uygulanmıştır." ifadesini kullandı.

Fransa'da 7 Mayıs'ta Le Pen ve Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron arasında cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. AA