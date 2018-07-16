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Fransa'da zafer kutlamaları çatışmaya dönüştü

Final maçında Hırvatistan'ı 4-2 yenerek Dünya Kupası'nı evine götüren Fransa'da şampiyonluk kutlamaları çatışmaya dönüştü. Polis, göstericilere müdahale etti.

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Başkent Paris'te sokağa çıkan yüz binlerce kişi şehrin dört bir yanında şampiyonluk sevincini yaşarken, gecenin ilerleyen saatlerinde kutlamalar çatışmaya dönüştü. 

Şehirde araçlar ateşe verildi, otobüs durakları parçalandı ve pek çok mağazanın camları kırıldı. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un politikaları nedeniyle başkent Paris başta olmak üzere ülkenin pek çok şehri, halihazırda protesto gösterilerine sahne oluyor.

En son Nantes'ta, polisin kimlik kontrolü sırasında 22 yaşındaki göçmen genci öldürmesinin ardından başlayan gösteriler ve sokak çatışmalarında onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AP, Reuters

Etiketler: fransa, Dünya Kupası, çatışma
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