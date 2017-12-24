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Fransa'da yüzden fazla kişi dağda mahsur kaldı

Fransa'da kış sporlarıyla ünlü Chamrousse kayak merkezinde yüzden fazla kişi telekabinlerde mahsur kaldı.

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Fransada yüzden fazla kişi dağda mahsur kaldı

Fransa'nın Grenoble şehri yakınlarındaki Chamrousse kayak merkezinde öğleden sonra yüzden fazla kişinin telekabinlerde, teknik arıza nedeniyle mahsur kaldığı belirtildi.

Yerel La Dauphine Libere gazetesi, kabinlerde kurtarılmayı bekleyen tatilcilere helikopterlerle müdahale edildiğini ve kabinlerdeki kişilerin sırayla alınarak ilk yardım merkezine götürüldüğünü yazdı.

Çevre illerdeki kurtarma ekiplerinin de seferber edildiği, kurtarma operasyonunun sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesinin beklendiği açıklandı.

Fransa'nın doğusunda Alp sıradağlarının uzantısının bulunduğu bölgede çok sayıda kış turizmi ve tatil merkezi bulunuyor.

Noel ve yılbaşı tatili dolayısıyla bölgedeki turist sayısının yılın en yüksek seviyesinde olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: telekabin, Kayak, fransa, Chamrousse, Alpler
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