  • 19 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Fransa'da yumurta satışında yeni dönem

Fransa'da yumurta satışında yeni dönem

Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert, ülkesinin 2022'den itibaren kafeste beslenen tavuklardan elde edilen yumurtaların satışının yasaklanacağını belirtti.

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Fransada yumurta satışında yeni dönem

Bakan Travert, tarım alanında çalışan bazı derneklere ziyaretinde açıklama yaptı. Açıklamasında aynı yıl, tavukların açık havada beslenmesinin zorunlu hale getirileceğini ifade etti.

Ulusal basında yer alan haberlerde, bu uygulamanın yumurtalı ürünler için geçerli olmadığı belirtildi. Buna göre kafeste beslenen tavukların yumurtaları, sadece yumurtalı ürünlerin yapımı için kullanılabilecek.

Fransa'da yumurtaların yüzde 68'inin kafeste beslenen tavuklardan elde edildiği kaydedildi.

YouGov araştırma şirketinin anketine göre, Fransızların yüzde 90'ı tavukların açık havada beslenmesi gerektiğini düşünüyor.

Fransa'nın, yıllık 14 milyar avro gelir ile Avrupa'nın en çok yumurta üreten ülkesi olduğu belirtiliyor.

Kafeste beslenen tavuklardan elde edilen yumurtaların satışının yasaklanması ve tavukların açık havada beslenme zorunluluğu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: fransa, Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert, tavuk, yumurta
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