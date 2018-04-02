Fransa'da yeni grev dalgası

Fransa Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) çalışanları, bugün yerel saatle 17.00 itibarıyla greve başlıyor. 3 ay sürecek grev boyunca makinistlerin yüzde 77'si iş bırakacak. "Demiryolu Mücadelesi" adı verilen grev dalgası kapsamında kurum çalışanları, Haziran sonuna kadar beş iş gününün ikisinde iş bırakma eylemi yapmayı planlanıyor.

Uluslararası trenler de etkilenecek

İspanya, İtalya ve İsviçre'ye giden trenler iptal edilecek. Londra ve Brüksel'e giden dört trenden üçü çalışacak. Belçika'ya ve Hollanda'ya giden trenlerin ise grevden etkilenmeyeceği tahmin ediliyor.

Ülkenin dört bir yanında grev

Fransa'da geçtiğimiz ay başlayan grevler dalgasında memurlar, kamu ve yerel yönetim çalışanları ile kara, hava ve demiryolu sektörü çalışanları hükümetin kemer sıkma ve reform kararlarına tepki olarak grev kararı aldı. Düzenlenen gösterilere ülke çapında 500 bine yakın kişi katıldı. Protestolara emekliler de destek verdi. Son olarak Airfrance ve ülkede çöp işleme çalışanları da grev kararı aldı. Reformlara karşı çıkan protestocular, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Kaynak: AFP