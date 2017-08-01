Fransa'da yaşayanlar dün gece yandı!

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da, dün gece ölçülen 30,5 dereceyle şimdiye kadar ülkedeki en yüksek gece sıcaklığının yaşandığı bildirildi.

Fransa Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamada, adanın Marignana bölgesinde dün gece sıcaklığının 30,5 derecenin altına düşmediği ve bunun "şimdiye kadar Fransa'da kaydedilen en yüksek gece sıcaklığı olduğu" belirtildi.

Açıklamada, sıcaklığın düşmemesinde Cezayir ve Tunus'tan Akdeniz'e doğru esen aşırı kuru ve sıcak Sirokko rüzgarının etkili olduğu kaydedildi.

Fransa'nın güneyinde etkili olan aşırı sıcaklar ve kuru rüzgar nedeniyle şimdiye kadar ölçülen sıcaklığın rekor seviyeye çıktığı, Drome bölgesinde bin 59 metre yükseklikteki Lus-la-Croix-Haute dağında 24,5 dereceyle dağ sıcaklığı rekorunun kırıldığı vurgulandı.

Fransa'da bugüne kadar ölçülen en yüksek gece sıcaklığı, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 2003 yılındaki kuraklık döneminde 30,3 derece olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkenin güneyinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle çok sayıda orman yangını çıkarken, Korsika Adası'nda bugün hava sıcaklığının 40 dereceyi geçmesinin beklendiği belirtildi.