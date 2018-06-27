Fransa’da ‘vegan terörü’: Kasaplar İçişleri Bakanlığı’ndan yardım istedi

Fransa’da, bugüne kadar hayvanlara yapılan eziyetleri ve hayvan deneylerini protesto eden veganlar, eylemleri ileri boyuta taşıdı. Veganların taşlı, sopalı saldırıları, kasaplar ile et satan şarküteri sahiplerinin hayatını tehlikeye atmaya başladı. Son birkaç ayda 15 kasap dükkanına yapay kan döküldü.

Fransa Kasaplar Federasyonu Başkanı: Saldırılar terörizm

Fransa Kasaplar Federasyonu Başkanı Jean-François Guihard, İçişleri Bakanı'na sosyal medya üzerinden bir mektup yazarak, saldırıları terörizm olarak değerlendirdi, Bakan'dan yardım istedi.

18 bin kasabın endişeli olduğunu belirten Federasyon Başkanı, "nüfusun bir kısmının kendi yaşam tarzını geri kalan çoğunluğa dayatmak istemesi bizi derinden sarstı" dedi.

Fransa’nın yüzde üçü vejetaryen

2016 yılında yapılan bir anket sonucunda Fransa'da nüfusun yüzde üçünün vejetaryen olduğu belirtildi.

Kaynak: TRT Haber