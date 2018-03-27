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Buradasınız : » » Fransa'da Türklere ait binada yangın

Fransa'da Türklere ait binada yangın

Fransa'nın kuzeybatısındaki Flers kentinde Türklere ait iki katlı bir binada çıkan ve bir kişinin yaralandığı yangında kundaklanma ihtimali üzerinde duruluyor.

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Fransada Türklere ait binada yangın

Flers Türk-Fransız Derneği Başkanı Selçuk Bilici, Çetin Ayda Odabaş'ın iş yeri olarak kullandığı ve üst katında Aktaş ailesinin yaşadığı binanın "alçakça" bir saldırı ve kundaklama sonucu yandığını açıkladı.

Yerel Ouest-France gazetesinde yer alan habere göre, Flers kentinin Pont Feron mahallesinde dün sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti ve yangını 2 saat içerisinde söndürdü.

Haberde, yangının bir saldırı sonucu meydana geldiği, işyerinin iki terasında alevlerin yayıldığı, kafe olarak kullanılan iş yeri ve üst kattaki dairelerin ciddi hasar gördüğü belirtildi.

Yangının çıktığı sırada 12 kişinin olay yerinde olduğu belirtilen haberde, bir kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bıçak ve copla saldırdılar

Öte yandan Fransa'nın doğusunda bulunan Colmar kentinde de, geçen hafta otobüs durağında bekleyen iki gence terör örgütü PKK yanlılarının saldırdığı belirtildi.

Bıçak ve cop taşıyan 10'a yakın kişinin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki Türk gencinin vücudunda kırıklar olduğu belirlendi.

Fransa'nın Grenoble kentinde geçen hafta Türklere ait bir markette çıkan yangında yaralanan ve hastaneye kaldırılan bir kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: yangın, fransa
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