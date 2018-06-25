Fransa'da Türkler sokaklarda konvoy oluşturdu

Türkiye'de seçimlerin sonuçlarını merakla bekleyen Türk vatandaşları, Fransa'da dernek ve iş yerlerinde bir araya gelerek sonuçları takip etti.

Avrupa Parlamentosu önünde sevinç gösterisi

Vatandaşlar Strazburg'da ilk sonuçların açıklanmasıyla birlikte araçlarıyla uzun konvoylar oluşturdu.

Şehir merkezinde tur attıktan sonra Avrupa Parlamentosu'nun (AP) önünde buluşarak sevinç gösterisi yaptı.

Dev Türk bayrağı dalgalandı

Şehrin Vosges Bulvarındaki Türkiye Cumhuriyeti Strazburg Başkonsolosluğu binası önünde toplanan çok sayıda kişi, buradan klakson ve sloganlar eşliğinde AP önüne geldi.

Burada dev bir Türk bayrağı açan vatandaşlar, ellerinde Ak Parti, MHP ve bazı derneklere ait flamalarla sloganlar attı.

Bayram yerine döndü

Vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Türkiye seninle gurur duyuyor" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Araçlarıyla klakson ve şarkılar eşliğinde seçimlerin sonucundan duydukları memnuniyeti gösterdiler.

Her köşesde kutlama konvoyları

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte araçlara binen vatandaşlar, şehir merkezine giderek diğer kutlama konvoylarına katıldı.

Kutlamalar Fransa'nın başta Paris olmak üzere Lyon, Mulhouse, Marsilya, Bordeaux, Toulouse ve Lille şehirlerinde de yapıldı.

Hep bir ağızda zafer sloganları

Lyon'da Bellecour Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, meşaleler ve şarkılarla Türkiye ve Erdoğan sloganı attı.

Kaynak: AA