Fransa'da Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan derginin afişlerini kaldırttı

Fransız Le Point dergisi yeni bir skandala imza attı. 24 Mayıs 2018 tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ön yüzüne taşıyarak otokratikleşme ile suçladı.

Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değil, Fransa'da bulunan Türk dernek ve kuruluşlarını da hedefe koydu. Derginin bu skandal adımına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Avignon kentinde yaşayan Türk gençleri, derginin son sayısının tanıtım afişinin şehir merkezinde sergilenmesine tepki gösterdi.

Le Point'i kaldırıp, Erdoğan'ın fotoğrafını astılar

Türk gençleri, Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Fransa'da yaşayan Türk kökenli kişi ve kurumları karalama amaçlı iddiaların yer aldığı derginin tanıtım afişlerinin kaldırılmasını istedi.

"Bu afişler burada sergilendiği sürece biz de kendi posterimizi burada asılı tutacağız."

Daha sonra bir grup Türk genci, Le Point dergisinin tanıtım afişlerinin reklam panosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astı.

"Sırf bunun için Marsilya'dan geldim"

Ayrıca afişleri asmakla görevli şirket yetkilisi de olay yerine gelip, gençlerle konuştu.

Tepkiler üzerine şirket yetkilisi, "Sırf bunun için Marsilya'dan buraya geldim" dedikten sonra afişleri kaldırdı.

Sosyal medyada Türk gençlerine destek mesajları yağdı.

Le Point'in skandal hareketi

Perşembe günü piyasaya çıkan Le Point dergisinin son sayısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Fransa'daki Türk kökenli kişi ve kuruluşlar hakkında bazı iddialar ortaya atıldı.

Derginin sansasyon amaçlı iddiaları Fransa'da olduğu kadar Türkiye'de de tepki uyandırdı.

"Dergi değil operasyon aygıtı"

Dergideki iddialarla ilgili bir basın bildirisi yayımlayan Uluslararası Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP), "Le Point bir dergi değil bir operasyon aygıtına dönüşmüştür." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından şu tepkiyi verdi:

"Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz."

Kaynak: AA