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Fransa'da traktörler trafiği felç etti

Avrupa Birliği'nin mali destek verdiği tarım bölgelerinin yeniden düzenlenmesini protesto eden yüzlerce çiftçi, traktörleriyle otoyollara çıkarak trafiği durdurdu.

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Fransada traktörler trafiği felç etti

Fransa'da traktörüne binen sokağa çıktı.

Fransalı çiftçiler, ülkenin güneybatısındaki Toulouse şehri ve çevresindeki otoyolları trafiğe kapattı.

Yüzlerce çiftçi, Avrupa Birliği'nin (AB) geçen yıl mali destek verdiği 400 olan tarım bölgesi sayısını yeni düzenlemeyle 170'e düşürmesi öngörülen Fransa Meclisi'ni protesto etti.

Fransa'daki yerel bir gazetede yer alan haberde, yüzden fazla traktörün katıldığı eylemde, otoyolda trafiği yavaşlatma ve durdurma yöntemlerinin uygulandığı ve bölgedeki kentlerin de bu durumdan etkilenecekleri vurgulandı.

Toulouse ve çevresinde gerçekleştirilen eylemin, kararın onaylanacağı 15 şubat tarihine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: traktör, protesto, fransa, Çiftçiler
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