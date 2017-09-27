Fransa'da terörle mücadelede ev hapsi geliyor

Fransa Ulusal Meclisinde, olağanüstü hal uygulaması (OHAL) kalktıktan sonra yürürlüğe girecek terörle mücadele yasa tasarısı kapsamında terör tehditi oluşturan kişiler için ev hapsine izin veren madde onaylandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi, Demokrasi Hareketi (MoDem) ve bazı solcu milletvekilleri mecliste oylanan maddeye destek verirken, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ile aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi maddeye yetersiz olduğu ve özgürlükleri kısatladığı gerekçesiyle muhalefet etti.

Terör tehditi oluşturan kişilerin ev hapsi cezasının bir yılı aşmayacağı, bu kişilerin elektronik kelepçe takmayı kabul etmesi halinde de bu sürenin bir yılı geçebileceği ifade edildi.

İçerisinde ev hapsine izin veren madde de yer alan terörle mücadele yasa tasarısı kanunlaştıktan sonra Fransa'da 6 kez uzatılan OHAL uygulamasına 1 Kasım'da son verilmesi hedefleniyor. Hükümet, bu tarihten önce tasarının çıkması için yoğun çaba sarf ediyor.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, iki gün önce yaptığı basın açıklamasında, OHAL'in kalkmasını istediklerini belirterek, söz konusu tasarının özgürlükleri korumaya ve Fransızların güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu savunmuştu.

Yeni terörle mücadele yasa tasarısı

OHAL'in getirdiği yetki ve kısıtlamalar, hükümetin hazırladığı terörle mücadele tasarısına dahil edilirken, bu duruma sivil toplum kuruluşları ile insan hakları savunucuları tepki gösteriyor.

Yeni düzenlemede, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredilirken, OHAL uygulamaları arasında yer alan, camilerin de içerisinde olduğu ibadethaneleri kapatma, adres baskınları, aramalar, güvenlik bölgesi ilan etme, ev hapisleri gibi çok sayıda güvenlik önlemi yeni yasada yer alacak ve valiliklerin yetkisinde olacak.

Fransa parlamentosunda pazartesi günü görüşülmeye başlanan terörle mücadele yasa tasarısı, 19 Temmuz'da Senato tarafından onaylanmıştı. Yasanın kabulüne ilişkin hafta sonuna kadar oylama yapılması bekleniyor.

Ülke genelinde OHAL çerçevesinde 20'den fazla cami kapatılırken, herhangi bir sinagog ve kilisede böyle bir durumun yaşandığı bilgisi paylaşılmamıştı.

Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti. Fransa Ulusal Meclisi, temmuz ayında OHAL uygulamasının 6. kez uzatılmasına karar vermişti.

Uzmanlar terörle mücadele yasa tasarısının yetersiz ve etkisiz olduğu görüşünü savunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi raportörleri, Fransa parlamentosunda görüşülen terörle mücadele yasa tasarısının Fransız vatandaşları ve özellikle de Müslümanlar açısından "haksız" ve "ayrımcı" uygulamalara neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.