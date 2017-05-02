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Fransa'da terör saldırısı hazırlığında olan 5 kişi yakalandı

Fransa’nın üç farklı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda, terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

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Fransada terör saldırısı hazırlığında olan 5 kişi yakalandı

Fransa’nın üç farklı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda, terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alındı.

BFM televizyon kanalı, adli kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Rouen kenti ile Roanne ve Villeneuve d'Ascq kasabalarında gözaltına alınan 5 kişinin 16 ile 25 yaşlarında olduğunu duyurdu.

Terörle mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda, iki adet uzun namlulu tüfek ve iki adet tabanca bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların, terör saldırısı hazırlığı içinde oldukları ifade edildi.

Paris'te 13 Kasım 2015'te terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen ve 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.

Halen yürürlükte olan olağanüstü hal kapsamında pek çok kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Fransa'da son 2 yılda yaşanan terör olaylarında 230'dan fazla kişi hayatını kaybetti. AA

Etiketler: Fransa terör operasyonları, terör saldırısı, DEAŞ, Fransa terör olayları
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