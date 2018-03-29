Fransa'da terör övgüsüne gözaltı

Fransa'da geçen hafta bir markete düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kasabın mesleğine vurgu yaparak, öldürülmesinin adaletin tecellisi olduğu şeklinde sosyal medya üzerinde paylaşım yapan bir kişi gözaltına alındı.

Haberde, geçen hafta Trebes kentinde bir süpermarkete düzenlenen saldırıda öldürülen ve markette kasap olarak çalışan kişinin ölümüne dair paylaşımda bulunan kişinin, "Ne yani, bir katilin bir terörist tarafından öldürülmesi sizi şoke mi ediyor? Beni değil. Onun için hiç bir sempati beslemiyor ve hatta adaletin tecelli ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Mesajın paylaşılmasından sonra tepkiler üzerine kısa sürede silindiği belirtilen haberde, internet izleme ve takip görevini yürüten jandarma biriminin harekete geçerek, hayvan haklarını koruma faaliyetleriyle bilinen kadını gözaltına aldığı kaydedildi.

Olay üzerine Saint-Gaudens savcılığının "terörü övme suçundan" soruşturma açtığı kadın, acil yargılama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Fransa'da önceki gün de, Twitter'da "Macron'un bir seçmeni daha azaldı" şeklinde mesaj yayınlayan siyasetçi Stephane Poussier'e mahkeme tarafından, "terörü övmek suçundan" bir yıl hapis ve 7 yıl vatandaşlık haklarından men cezası verilmişti.

Trebes ve Carcassonne kentlerinde, Radouane Lakdim isimli terörist tarafından düzenlenen ve DEAŞ tarafından üstlenilen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA