Fransa'da terör örgütü yandaşları Türklere saldırdı

Terör örgütü yandaşlarının saldırısında biri ağır olmak üzere 4 Türk vatandaşının yaralandığı belirtildi.

YPG/PKK yandaşlarının tahrik ve taşkınlıkları karşısında sessiz kalan ve yeterli güvenlik önlemi almadığı kaydedilen Fransız yetkililerin, çıkan kavgaya da zamanında müdahale etmediği belirtildi.

Bölgede yaşayan Türk vatandaşları, Fransız polisinin YPG/PKK yandaşlarının yürüyüşüne eşlik ettiği ve yol boyunca güvenliklerini sağladığını ifade ederek, daha sonra meydana gelen saldırıda ise herhangi bir müdahalenin olmadığı bilgisini paylaştı.

Gösteriye izin çıkmadı

Fransa'nın kuzeybatısındaki Morlaix kentinde cuma günü düzenleneceği duyurulan gösteriye ise valilik tarafından izin verilmedi. Morlaix'in bağlı olduğu Finistere Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de terör örgütlerine karşı sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla bir dernek tarafından yapılan gösteri ve toplanma başvurusunun reddedildiğini açıkladı. Açıklamada, başvuru izninin yasalar gereği aynı kentte yaşayan en az üç kişi tarafından talep edilmesi gerektiği hatırlatıldı. İzin talebinde şehre yabancı kişilerin imzalarının bulunduğu duyurulan açıklamada, bu nedenle başvurunun geri çevrildiği kaydedildi.

Aynı bölgede geçen hafta yapılan benzer bir gösteride YPG/PKK yandaşları taşkınlık çıkarmış ve çevredekilere saldırmıştı.

Terör örgütü yandaşlarının gösterisine valilikten "davet gibi" duyuru

Bu arada, ülkenin doğusunda düzenleneceği belirtilen YPG/PKK yandaşlarının gösterisi hakkında Fransız makamlarından skandal ifadeler içeren bir duyuru yayımlandı.

Strazburg'da yapılacak gösteriye ilişkin Grand-Est Bölge Valiliğince bilgi verme amaçlı yayımlanan bildiride, "Kürt lider Öcalan'ın serbest bırakılması için bir gösteri düzenlenecektir. Bu nedenle şehirde bazı yollar kapatılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Valiliğin bir terör örgütü elebaşı için bu tür ifadelere yer vermesi ve "davetiye gibi bir duyuru metni" yayımlaması tepki çekti.

Kaynak: AA