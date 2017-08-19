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Buradasınız : » » Fransa'da terör alarmı

Fransa'da terör alarmı

Fransa'nın İspanya sınırına yakın kentlerinden Nimes'teki tren garının, terör saldırısı gerekçesiyle boşaltıldığı bildirildi.

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Fransada terör alarmı

Fransız basınına yansıyan haberlerde, Nimes Garı çevresinde silahlı çatışma çıktığı ve hızlı tren garının boşaltıldığı belirtildi.

Yerel Midi Libre gazetesi, Paris'ten Nimes'e giden hızlı trende silahlı 3 kişinin olduğu ihbarı üzerine garın boşaltıldığı, yolcu trafiğinin askıya alındığı bilgisini verdi. Haberde, operasyon sonunda bir kişinin yakalandığı ifade edildi.

Nimes'in bağlı olduğu Gard Valiliği ise bölgede herhangi bir çatışma olmadığını, bir ihbar üzerine polisin operasyon düzenlendiğini kaydetti. Valilik, vatandaşlara tren garı ve çevresinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Etiketler: Fransa'da terör alarmı, Fransa'nın İspanya sınırı
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