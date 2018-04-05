Fransa'da tansiyon yükseliyor: Hükümetin teklifi kabul edilemez

Fransa'nın en büyük sendikası CFDT'nin başkanı Laurent Berger, demiryolları reformu konusunda yapılacak bir sonraki grev dalgasının 8 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

Fransa'nın yerel bir kanalına konuşan Berger, "Tartışmalar henüz sonuçlandırılmadı ve hükümetin teklif ettiği gibi bir reform kabul edilemez" dedi.

Berger, hükümetin Avrupa Birliği (AB) kurallarına uygun olarak demiryolu ağını özelleştirdiğinde, mevcut demiryolu ağı SNCF çalışanlarının iş hayatlarını sürdürmelerine izin vermeyi kabul ettiğinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Fransa'da demiryolu işçilerinin de katılmasıyla büyüyen grev dalgası, sokakları karıştırdı.

Fransız medyası, şehirlerde çıkan kaosu, "Fransa acı çekiyor" başlığıyla verdi.

3. gününe giren eylemlerde şiddetin dozu da arttı. Polisin göstericilere müdahalesi sert oldu.

Milyonlarca Fransız yolcu, grev ve eylemler nedeniyle aksaklıklar yaşadı.

Kaynak: Reuters