Fransa'da süpermarkette rehine alarmı

Fransa'nın güneyindeki Trebes kasabasında bir süpermarkete giren silahlı kişi içeridekileri rehin aldı.
Güvenlik güçleri süpermarkete operasyon düzenledi. Olay yerinden silah sesleri geldiği bildirildi.
Fransa basını, bir kişinin öldürüldüğünü belirtti.
Rehineler kurtarıldı
Süpermarkette rehin tutulan 8 kişi polislerin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.
Fransız yetkililerin verdiği bilgiye göre, saldırgan terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğunu açıkladı.
Rehine krizinin yaşandığı bölgeye 15 dakika uzaklıktaki Carcassonne kasabasında ise bir polis ateşli silahla vuruldu. Omzundan vurulan polisin hayati tehlikesi bulunmuyor.
2 olayın bağlantılı olduğu, saldırganın polise ateş açtıktan sonra markete saldırdığı sanılıyor.
Kaynak: Reuters