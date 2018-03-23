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Buradasınız : » » Fransa'da süpermarkette rehine alarmı

Fransa'da süpermarkette rehine alarmı

Fransa'da bir süpermarkete giren silahlı saldırgan, içerideki 8 kişiyi rehin aldı. Polis, gerçekleştirdiği operasyonla rehinelere kurtardı.

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Fransada süpermarkette rehine alarmı

Fransa'nın güneyindeki Trebes kasabasında bir süpermarkete giren silahlı kişi içeridekileri rehin aldı.

Güvenlik güçleri süpermarkete operasyon düzenledi. Olay yerinden silah sesleri geldiği bildirildi.

Fransa basını, bir kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Rehineler kurtarıldı

Süpermarkette rehin tutulan 8 kişi polislerin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

Fransız yetkililerin verdiği bilgiye göre, saldırgan terör örgütü DEAŞ'a bağlı olduğunu açıkladı.

Rehine krizinin yaşandığı bölgeye 15 dakika uzaklıktaki Carcassonne kasabasında ise bir polis ateşli silahla vuruldu. Omzundan vurulan polisin hayati tehlikesi bulunmuyor.

2 olayın bağlantılı olduğu, saldırganın polise ateş açtıktan sonra markete saldırdığı sanılıyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: süpermarket, rehine, fransa
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