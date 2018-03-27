  • 27 MART 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.979
    EURO 4.941
  • BIST 116196.54
    ALTIN 172.028
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa'da sosyal medyada terörü övmeye hapis cezası

Fransa'da sosyal medyada terörü övmeye hapis cezası

Fransa'da rehine operasyonunda yaşamını yitiren jandarma hakkındaki paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan politikacıya, 'terörü övme suçundan' bir yıl hapis cezası verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransada sosyal medyada terörü övmeye hapis cezası

Fransa'da rehine operasyonunda yaşamını yitiren jandarma hakkındaki sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan politikacı, "terörü övme suçundan" bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lisieux kentindeki mahkeme, pazar günü gözaltına alınan muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (FI) partisi üyesi siyasetçi Stephane Poussier hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, Twitter'da, 2014'te jandarma tarafından öldürülen Remi Fraisse isimli vatandaşa gönderme yaparak "Macron'un bir seçmeni daha azaldı" ifadelerini paylaşan Poussier'i "terörü övme" suçundan 1 yıl ertelenmiş hapse mahkum etti.

Mahkeme ayrıca Poussier'nin 7 yıl boyunca seçilme ve temsiliyet gibi vatandaşlık görev ve yetkilerinden men edilmesine karar verdi.

Fransa'da geçen yıl değiştirilen terörle mücadele yasasına göre, terörü övme suçunu işleyenler 7 yıla kadar hapis ve 100 bin avroya kadar para cezasına çarptırılabiliyor.

Poussier'nin partisi FI de Poussier'nin ifadelerini en ağır şekilde kınayarak kendisinin derhal partiden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

Trebes ve Carcassonne kentlerinde, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı saldırılarda ağır yaralanan 45 yaşındaki jandarma Arnaud Beltrame, hastanede hayatını kaybetmişti. Beltrame, Super U isimli süpermarketteki rehinelerden birinin yerine geçmiş, bu davranışıyla ulusal kahraman ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER