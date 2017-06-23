Fransa'da sığınmacı krizi

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Calais şehrinde yeniden ortaya çıkan sığınmacı krizinin çözümünü amaçlayan bir planı 15 gün içerisinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunacağını açıkladı.

Le Monde gazetesinin haberine göre, yaşanan sığınmacı sorununu yerinde izlemek için Calais şehrine giden Collomb, buraya sığınmacının gelmesine müsade ettiklerinde sığınmacı sayısının kısa sürede binleri geçtiğini söyledi.

Haberde, bu nedenle Calais'de sığınmacı kampı kurmak istemediklerini ifade eden Collomb'un "sığınmacı sorununu bugünden daha kolay bir şekilde çözmek için" Macron'a 15 gün içinde plan sunacağı bildirildi.

Daha önce dağıtılan Fransa'nın Calais şehrindeki Jungle (Vahşi Orman) sığınmacı kampı bölgesindeki sığınmacı sayısının yeniden 600'e ulaştığı belirtildi.

Bölgedeki sığınmacılar, yatacak yer, tuvalet, banyo ve yiyecek gibi temel insani ihtiyaçlara sahip olmaksızın ormanda yaşamaya çalışıyor.

Bölgede yaşayan binlerce sığınmacı güvenlik birimleri tarafından geçen kasım ayında dağıtılarak ülkenin çeşitli bölgelerine gönderilmişti.

Böyle bir kampın tekrar kurulmasını engellemek için polis çeşitli önlemler alırken, valilik de sığınmacılara yardım yapmayı yasaklamıştı.

Fransa'da sığınmacıların faydalanabileceği yeterli kampların olmaması dolayısıyla Paris ve diğer büyükşehirlerde sığınmacılar parklarda yatmak zorunda kalıyor.

Hijyen koşullarının sağlanamaması dolayısıyla geçten aralık ayından bu yana Paris'teki 150'den fazla sığınmacıda uyuz vakaları görüldüğü bildirilmişti.