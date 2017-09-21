  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Fransa'da sigaraya zamlı önlem

Fransa'da sigaraya zamlı önlem

Fransa'da hükümet, sigarayı bırakmayı teşvik amacıyla 2020'ye kadar paket fiyatını en az 10 avro olarak şekilde artıracak.

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Fransada sigaraya zamlı önlem

Fransa'da hükümet, sigarayı bırakmayı teşvik amacıyla 2020'ye kadar paket fiyatını en az 10 avro olarak şekilde artıracak.

Europe 1 radyosuna açıklamalarda bulunan Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, halkı sigaranın zararlarından korumak için periyodik zam yapacaklarını bildirdi.

Bu çerçevede sigara paketine ortalama 0,35 avroyla ilk zammın yıl sonunda getirileceğini belirten Buzyn, yapacakları 6 periyodik zamla 2020'de en düşük paket fiyatının 10 avro olacağını duyurdu.

Buzyn, "Fiyatlandırmayı zamana yaymamız insanların sigarayı bırakma yolları bulmaları için zaman kazanmalarını sağlayacak." dedi.

Sigara tiryakiliğinde Avrupa'da üst sıralarda yer alan Fransa'da, bu durumdan kaynaklanan rahatsızlıklardan her yıl yaklaşık 45 bini kanserden yaklaşık 73 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Ülkede 2016 yılı itibarıyla sigaraların cazip paketlerde tüketiciye sunulması yasaklanmış ve sigara içenler için paketlerin üzerine Türkiye'dekine benzer uyarı yazıları konulmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı seçim kampanyası sırasında sigara tiryakiliğine karşı önlemler alacağını söylemişti.

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