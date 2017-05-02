Fransa'da seçmen Macron veya Le Pen'i istemiyor

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna birkaç gün kala kamuoyu araştırma şirketi Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre, seçmenin yüzde 61'i ikinci turda yarışacak adaylar Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron veya aşırı sağcı Marine Le Pen'i kendi adayı olarak görmüyor.

Ipsos tarafından ikinci tur oylamaya birkaç gün kala yapılan ve bugün yayınlanan ankette, Fransız seçmeninin tercihleri ve adaylar arasındaki güç dengesinin değişip değişmediği araştırıldı. Buna göre araştırmaya katılan seçmenlerin yüzde 61'i, ikinci turda yarışacak Macron veya Le Pen'i kendi adayı olarak görmediğini belirtti.

Ankete göre, seçmenler ikinci turda daha çok desteklediği adayı seçmek için değil, karşı olduğu adayı engellemek amacıyla oy kullanacak.

Araştırmaya katılanların yüzde 20'si, "Macron'un seçilmesini istediğim için ona oy vereceğim" yanıtını verirken, yüzde 41'i ise, Le Pen'e karşı olduğu için Macron'u tercih ettiğini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 39'u ise Macron'un kaybetmesini istiyor.

Seçmen Macron ve Le Pen'i adayı olarak görmüyor

Seçmenin yüzde 61'i ikinci turda yarışacak adaylar Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron veya aşırı sağcı Marine Le Pen'i kendi adayı olarak görmüyor.

Seçmenlerin sadece yüzde 19'u Le Pen'in seçilmesi için oy vereceğini açıklarken, yüzde 21'i Macron'a karşı Le Pen'i destekleyeceğini, yüzde 60'ı ise Le Pen'in kaybetmesi için oy vereceğini bildirdi.

Fransa'da 23 Nisan'da düzenlenen, 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda salt çoğunluk sağlanamamış, oyların yüzde 24,01'ini alan Macron ve yüzde 21,30'unu alan Le Pen ikinci tura kalmayı başarmıştı.

Ipsos'un bir başka araştırmasına göre, pazar günü yapılacak seçimde Macron oyların yüzde 60'ını alarak cumhurbaşkanı seçilecek. Rakibi Le Pen'in oy oranı ise yüzde 40'ta kalacak. Anket şirketleri, Macron-Le Pen arasındaki yarışın son haftasında yüzde 2'lik bir oranın Le Pen lehine değiştiğini kaydediyor.

Le Pen ve Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak. AA