  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Fransa'da seçimlerde 'siber saldırı' endişesi

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı, gelecek milli güvenlik kurulu toplantısında siber saldırı tehdidinin ele alınacağını açıkladı.

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Fransada seçimlerde siber saldırı endişesi

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, gelecek mili güvenlik kurulu toplantısında, seçimlere yönelik siber saldırı tehdidinin ele alınacağı bildirildi.

Yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı François Hollande, gelecek milli güvenlik kurulu toplantısında seçim kampanyası sırasında siber alan da içinde olmak üzere kendisine sunulacak bazı özel izleme ve koruma önlemlerini görmek istiyor." bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin güçlü adayları arasında yer alan Emmanuel Macron'un Sözcüsü Richard Ferrand, yürüttükleri kampanyanın Rusya merkezli siber saldırılara hedef olduğunu iddia etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov ise dün yaptığı açıklamada bu iddialara "saçma" diyerek tepki göstermişti.

Fransa’da skandal haberleri ortaya çıkarmasıyla ünlü Le Canard Enchaine gazetesi geçen hafta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın, Dış İstihbarat Servisi (DGSE) raporları doğrultusunda, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışından gelecek muhtemel bir siber saldırıdan endişe duyduğunu yazmıştı.

Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkesinin, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ABD’de olduğu gibi siber saldırıya hedef olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Savunma Bakanı Le Drian, "ABD'de olduğu gibi Fransa'daki seçimlerde de siber saldırı yapılması ihtimalini dışlamıyoruz. Bunun için herkese çok dikkatli olması çağrısında bulunuyorum.” demişti.

Le Drain, Fransa’nın seçimlerde siber saldırı tehdidinden muaf olmadığını vurgulayarak, “Bunun tersini düşünmek saflık olur” ifadesini kullanmıştı.  AA

Etiketler: Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Siber saldırı, françois hollande, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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