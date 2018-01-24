Fransa'da PYD/YPG yandaşlarına polis engeli

Fransa'nın başkenti Paris'te ABD Büyükelçiliği önünde toplanan terör örgütü PYD/YPG yandaşları gösteri yapmak istedi.

Polisin gösteri yapmalarına izin vermediği yaklaşık 50 kişiden oluşan grup, bunun üzerine Paris'in 10. bölgesine geçerek Strasbourg-Saint-Denis metro istasyonunu işgal etti.

Metro istasyonu girişinde toplanan grubu çembere alan polisler, bu kişilerin etrafa zarar vermelerini engelledi. Bir süre bekleyen terör yandaşları, daha sonra dağıldı.

Dün de Almanya'da terör örgütü yandaşları, Hannover Havalimanı'nda Türklerin bulunduğu terminali işgal edip, ellerinde terör örgütünü simgeleyen paçavralarla Türk yolculara saldırmıştı.

Almanya'da terör yandaşları Türklere saldırdı

Avrupa'daki PYD/YPG yandaşları, son günlerde Hollanda'da bir, Almanya'da ise iki camiye saldırı düzenlemişti.

Kaynak: AA