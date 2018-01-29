Fransa'da PYD/PKK yandaşlarından camiye saldırı

Bordeaux'daki İslam Toplumu Milli Görüşe bağlı cami derneğinin Başkanı Emre Durmuş, olayla ilgili açıklama yaptı.

Durmuş, camiye dün gece yapılan saldırının terör örgütü PYD/PKK tarafından düzenlendiğini ve caminin duvarlarına terör propagandası içerikli yazılar yazıldığını söyledi.

Emre Durmuş, saldırıya ilişkin hukuki süreç başlatıldığını da ekledi.

"Camiye yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Özellikle vatandaşlarımızın provokasyonlara gelmemesi gerekiyor çünkü bizim aciz olduğumuz bir durum yok. Devletimiz ve hükümetimiz gerekeni yapıyor. Avrupa'da yaşayan Türk toplumu olarak sağ duyulu olmalıyız. Bizim buradan yapacağımız tek şey provokasyonlara gelmemek, bunlara prim vermemek ve sağduyu içerisinde bu topluma huzuru ve barışı getirmektir."

Avrupa'da bu ilk saldırı değil

Terör örgütü yandaşları, 2 yıl önce de Bordeaux'da bulunan bir başka camiye saldırmıştı.

Avrupa'daki PYD/PKK yandaşları, daha önce de Almanya'da ve Hollanda'da birkaç camiye benzer saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA