  • 03 MAYIS 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Fransa'da protestolar ulaşımı felç etti

Fransa'da protestolar ulaşımı felç etti

Demir yolu ve havacılık sektöründeki grevler nedeniyle zor günler yaşayan Fransa'da tansiyon bugün yeniden yükseldi. Ülkede ulaşım, durma noktasına geldi.

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Fransada protestolar ulaşımı felç etti

Üniversite öğrencilerinin, emeklilerin ve memurların da katılmasıyla büyüyen grev dalgası, Fransa sokaklarını yeniden karıştırdı.

Fransa Ulusal Demiryolu İdaresi çalışanları geçen ay başlattıkları grev dalgasının yeni ayağında, yine iş bıraktı.

Her beş günün ikisinde iş bırakma eylemine giden demiryolu çalışanlarının grevi ulaşımı felç etti. 

Fransa'da Emmanuel Macron'un ekonomik reformlarına karşı çıkan protestocuların yürüyüşü polisler tarafından engellendi.

Hızlı trenlerin yüzde 60'ı, şehirler arası trenlerin yüzde 75'i ve uçuşların yüzde 30'u grev ve protestolar sebebiyle iptal edildi.

Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğretmenlerin yaklaşık yüzde 13'ü işten ayrıldı. Elektrik üretimi üç gigawatt'tan fazla düştü.

Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nin bazı bölümlerinin blokaj ve şiddet olayları nedeniyle eğitime ara verdiği açıklandı.

Fransa yönetiminin demir yollarında reforma gitme kararına tepki gösteren ülkenin en büyük 4 sendikası, 3 Nisan'dan itibaren 28 Haziran'a kadar sürecek genel grev kararı alındığını açıklamıştı.

Yaşanan grev dalgaları, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetine şimdilik geri adım attırmaya yetmiyor. 

Grevlerin günlük maliyetinin 20 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: ulaşım, protesto, grev, fransa
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