Fransa'da protestoculara sert müdahale

Fransa’da ulaşım, enerji, sağlık ve eğitim gibi sektörlerde aylardır devam eden grevlerin üçüncüsü yapılırken, Paris sokakları polisin hükümet karşıtı göstericlere en sert müdahalelerinden birine sahne oldu.

Çıkan olaylarda başkent Paris başta olmak üzere, ülkenin dört bir yanı savaş alanına döndü.



Polis göstericilere cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Fransa'da hükümet idaresi, devlet kurumları, okullar ve hastanelerde yaklaşık 5,7 milyon çalışan var.

İşçi sendikalarının memur sendikalarını davet etmesiyle grev dalgası daha da büyümüş durumda.

Ülkenin dört bir yanında grev

Fransa'da geçtiğimiz ay başlayan grev dalgasında memurlar, kamu ve yerel yönetim çalışanları ile kara, hava ve demiryolu sektörü çalışanları, hükümetin kemer sıkma ve reform kararlarına tepki olarak iş bırakma kararı aldı. Gösterilere ülke çapında 500 bine yakın kişi katıldı. Protestolara çalışanların haricinde emekliler ve öğrenciler de destek verdi.

Kaynak: TRT Haber, AP, Reuters