Fransa'da gösteriler sürüyor

Fransa'da demiryolu, enerji, eğitim, sağlık, temizlik, kamu, ulaşım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere çok sayıda sektörde grev ve gösteriler devam ediyor. Hükümetin reform planına karşı çıkan sendikalar, kemer sıkma politikalarından vazgeçilmesi, alım gücünün artırılması ve işten atılmalara son verilmesini talep ediyor.

150'den fazla kentte düzenlenen gösterilerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikaları protesto ediliyor.

Her beş günün ikisinde iş bırakma eylemine giden demiryolu çalışanlarının grevi trafiği de felç ediyor.

Çalışanlar, geçen ay başlattıkları grev modelini Haziran ayı sonuna kadar sürdürmeyi planlıyor.

Başkent Paris'te çıkan olaylar sonrası 79 kişi gözaltına alınmış, 1'i ağır 7 polis yaralanmıştı.

Hükümetin reform ve kemer sıkma politikalarına karşı yaklaşık 3 aydır sürdürülen grev ve gösterilerle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, "Ülkeyi işlemez hale getirmek isteyenler başarılı olamayacak, hiçbir şey beni durduramayacak ve sükunet tesis edilecek" ifadelerini kullanarak, hükümetin proje ve reformlarının olduğu gibi yürürlüğe konulacağını söylemişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters