Fransa'da polisin şiddeti "polise şiddetle" protesto edildi

Fransa'nın Nantes kentinde bir gencin polis tarafından vurularak öldürülmesini protesto eden göstericiler, polisle çatıştı. Sokaklar yine savaş alanına döndü.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:57





