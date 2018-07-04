  • 04 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.708
    EURO 5.482
  • BIST 97102.26
    ALTIN 190.275
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa'da polisin şiddeti "polise şiddetle" protesto edildi

Fransa'da polisin şiddeti "polise şiddetle" protesto edildi

Fransa'nın Nantes kentinde bir gencin polis tarafından vurularak öldürülmesini protesto eden göstericiler, polisle çatıştı. Sokaklar yine savaş alanına döndü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransada polisin şiddeti &quot;polise şiddetle&quot; protesto edildi

Fransa'nın batısındaki Nantes kenti, polis şiddetini protesto etmek amacıyla gece yarısı toplanan göstericilerin eylemleri sebebiyle karıştı.

Dükkanların camlarını kıran, binaları ve araçları ateşe veren göstericiler, araçları yaktı, polise molotof bombaları fırlattı.

İçişleri Bakanı Nicole Belloubet itidal çağrısı yaptı. 

Polisin takviye güç göndermesinin ardından gösteriler sona erdi. 

20'li yaşlarındaki genç bir sürücü, kontrol noktasında durmayınca polis ateş etmiş, genç hayatını kaybetmişti.

Polis, gencin vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AP, AFP

Etiketler: şiddet, protesto, polis, fransa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER