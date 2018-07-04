Fransa'da polisin şiddeti "polise şiddetle" protesto edildi

Fransa'nın batısındaki Nantes kenti, polis şiddetini protesto etmek amacıyla gece yarısı toplanan göstericilerin eylemleri sebebiyle karıştı.
Dükkanların camlarını kıran, binaları ve araçları ateşe veren göstericiler, araçları yaktı, polise molotof bombaları fırlattı.
İçişleri Bakanı Nicole Belloubet itidal çağrısı yaptı.
Polisin takviye güç göndermesinin ardından gösteriler sona erdi.
20'li yaşlarındaki genç bir sürücü, kontrol noktasında durmayınca polis ateş etmiş, genç hayatını kaybetmişti.
Polis, gencin vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Kaynak: TRT Haber, AP, AFP