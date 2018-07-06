Fransa'da polis şiddeti protestoları sürüyor

3 Haziran'da 22 yaşındaki göçmen Aboubakar Fofana, polisin kimlik kontrolü sırasında hayatını kaybetmişti.

Fransa Nantes Savcılığı, Fofana'nın aracının içinde olduğu sırada ateş ederek öldüren polis memurunun öğlen saatlerinde gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve tüm ihtimallerin değerlendirildiğini söyledi.

Şehirdeki toplu taşıma araçları işletmesinden protesto

Kentte iki gündür çok sayıda aracın ve kamuya ait binanın zarar gördüğü sokak çatışmaları devam ediyor.

Nantes kenti tren, tramvay ve otobüs ulaşımı işletmesi TAN tarafından yapılan açıklamada ise olaylar nedeniyle şehirdeki tüm toplu taşıma araçlarının saat 20.30'dan yarın sabaha kadar çalışmayacağı bildirildi. Seferlerin yapılıp yapılmayacağına gün içinde yapılacak değerlendirme ile karar verileceği duyuruldu.

Bu arada, Fofana'nın ailesi ve yakınlarının çağrısıyla olayın gerçekleştiği şehrin Breil Mahallesi'nde yaklaşık bin kişinin katıldığı sessiz yürüyüş düzenlendi.

Gösteride "Abdou için adalet" şeklinde slogan atan daha çok gençlerden oluşan göstericiler, polis memurunun taksirle adam öldürme şüphesiyle gözaltına alındığını ve bunun tüm göçmen gençlere bir hakaret olduğunu savundu. Göstericiler, araç içindeki bir kişinin 5 polis tarafından boynuna ateş etme dışında başka yöntemlerle de etkisiz hale getirilebileceğini dile getirdi.

Görgü tanıkları ve amatör görüntüler "Fofana öldürüldü" diyor

Olayın meydana geldiği saatlerden itibaren aracında öldürülen gencin polisten kaçmaya çalıştığı, bu sırada geri vitese takarak bir polis memuru ve çevredeki çocukların hayatını tehlikeye attığı ve bu nedenle etkisiz hale getirildiği yönündeydi.

BFMTV kanalı, olay sırasında bölgede bulunan bir kişinin görüntülü kayıt aldığını ve bu görüntülerde "aracın arkasında kimsenin olmadığı, çevrede olduğu bildirilen çocukların ise hayal ürünü olduğunun ortaya çıktığını" aktardı.

Medyada polisin meşru müdafaa gerekçesiyle genci öldürdüğü savı öne çıkarılırken, sosyal medyada paylaşılan görgü tanıklarının ifadelerinde ise arabada sürücü koltuğundaki gencin kimseyi tehdit edecek durumda olmadığı kaydedildi.

Fransa'da göçmen ve Afrika kökenlilere yönelik polis şiddetini yeniden gündeme getiren olayın ardından sosyal medyadan polis şiddetine karşı protesto çağrıları yapılıyor. Fransa'da geçen yıl en az 18 kişinin, polis şiddeti veya operasyonu sırasında vurularak öldürüldüğü ileri sürülüyor.

Kaynak: AA