  • 01 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.568
    EURO 4.225
  • BIST 102907.73
    ALTIN 146.633
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa'da 'photoshop yasağı' yürürlüğe girdi

Fransa'da 'photoshop yasağı' yürürlüğe girdi

Fransa'da moda, tasarım ve pazarlama sektöründe kullanılan fotoğraflarda rötuş yapılırken tüketiciye bildirmenin zorunlu hale getirildiği uygulama, bugün yürürlüğe girdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransada photoshop yasağı yürürlüğe girdi

Fransa Meclisinde mayısta kabul edilen ve kamuoyunda photoshop yasağı olarak bilinen, ticari amaçlı tüm fotoğraflarda uygulanan rötuşların tüketiciye bir not ile bildirilmesi uygulaması başladı.

Düzenlemeye göre, ticari amaçlı herhangi bir katalog, ilan, gazete veya dergide yer alan fotoğraflarda rötuş amaçlı yapılan her türlü müdahale ve değişiklik, bir uyarı notu ile tüketiciye bildirilecek. Uygulama özellikle moda, reklam ve pazarlama sektörlerini hedef alıyor. Buna göre, ilanlarda kullanılan insan figürü ve silüetinde yapılacak her türlü değişiklik, tüketiciye bildirilecek.

Düzenlemenin insan yüzünü kapsamadığı belirtildi.

Uygulamanın, moda dünyasına yönelik daha önce çıkarılan sıfır beden ve anoraksiya karşıtı "manken yasasının" bir devamı olduğu belirtilirken, ihlali durumunda 3 bin 700 avrodan başlayan ve onbinlerce avroya ulaşan cezaların uygulanacağı kaydedildi.

Fotoğraf ajansı Getty Images, internet üzerindeki fotoğraf bankasından, zayıflama veya bedenin belirli bölgelerini büyütme amacıyla rötuş uygulanmış fotoğrafları kaldıracağını açıklamıştı. 

Etiketler: Fransa'da photoshop yasağı, photoshop
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER