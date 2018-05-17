Fransa’da peçesini açmayan Müslüman kadına hapis cezası verildi

Toulouse Mahkemesi, polis kontrolü sırasında peçesini açmayı reddeden Müslüman bir kadını 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

15 Nisan'da polis kontrolü esnasında peçesini açmayı reddeden 37 yaşındaki kadın, "polise direnmek ve tehdit etmek"ten yargılandı.

Polis, kadından peçesini açmasını ve nüfus cüzdanını göstermesini talep ederken, kadın nüfus cüzdanın fotokopisini gösterdi ve peçeyi açma talebini reddetti. Bunun üzerine Fransız polisi kadını yere yatırıp kelepçeledikten sonra polis merkezine götürdü.

Olay günü, kadının yere yatırılmasına ve kelepçelenmesine çevredekilerin tepki gösterdiği ve polisin kalabalığı dağıtmak için gaz bombası kullandığı belirtildi.

Geçtiğimiz ay Fransa’da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin de olduğu 300 kişinin imzasıyla, Kur’an-ı Kerim'deki bazı ayetleri değiştirmeyi teklif eden bir bildiri yayımlanmıştı.

Kaynak: İHA