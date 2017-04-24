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Fransa'da oy sayma işlemi sona erdi

Fransa İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oylarının tamamının sayıldığını bildirdi.

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Fransada oy sayma işlemi sona erdi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan verilere göre, siyasi merkezdeki Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron yüzde 24,01 ile ilk sırayı alırken, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen ise yüzde 21,3'le ikinci oldu.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı François Fillon yüzde 20,01 ile üçüncülüğü alırken, aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon'a seçmenlerin yüzde 19,58'i destek verdi. İktidardaki Sosyalist Parti'nin adayı Benoit Hamon'un oy oranı ise yüzde 6,36'da kaldı.

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar.

Macron, Cumhurbaşkanı François Hollande ve seçimin ilk turunda yarışan 11 adaydan çoğunun ikinci tur için desteğini almıştı. İkinci tura ilişkin kamuoyu yoklamalarında da önde görünen Macron'un, oyların yüzde 60'tan fazlasını alması öngörülüyor.

Sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 22,23

İçişleri Bakanlığının sonuçlarına göre, toplam 46 milyon 891 bin 594 seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 22,23 oldu.

Bakanlığın verilerine göre oyların tamamının sayılması sonucu 11 adayın aldığı oylar ile oranları (yüzde) şöyle:

Emmanuel Macron - 8.657.326 - 24,01

Marine Le Pen - 7.679.493 - 21,30

François Fillon - 7.213.797 - 20,01

Jean-Luc Melenchon - 7.060.885 - 19.58

Benoit Hamon 2.291.565 - 6,36

Jean Lassalle - 435.365 - 1,21

Philippe Poutou - 394.582 - 1,09

François Asselineau - 332.588 - 0,92

Nathalie Arthaud - 232.428 - 0,64

Jacques Cheminade - 65.598 - 0,18

İlk tur seçimin resmi sonuçlarının Anayasa Konseyi tarafından 26 Nisan Çarşamba yerel saatle 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar açıklanması bekleniyor.

İkinci turda kazanan aday, 14 Mayıs'a kadar Cumhurbaşkanı François Hollande'dan görevi devralacak.

Etiketler: seçim, oy, fransa
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