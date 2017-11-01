Fransa'da olağanüstü hal uygulaması sona erdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 130 kişinin ölümüne neden olan saldırıların ardından başlatılan OHAL uygulamasına son verdi.

OHAL'in yerine getirilen terörle mücadele kanunu ise OHAL'i neredeyse kalıcı hale getiren düzenlemeler içeriyor.

Yeni düzenlemeye göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredilirken camilerin kapatılması kolaylaşıyor.

OHAL çerçevesinde bugüne kadar 19 cami kapatılırken herhangi bir sinagog ve kilise kapatılmadı.

OHAL dönemi boyunca, 4 bin 457 adrese polis baskını yapıldı, 625 silah ele geçirildi, 998 soruşturma açıldı, 752 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

Yeni terörle mücadele kanunu

OHAL'in getirdiği yetki ve kısıtlamalar, yeni terörle mücadele kanununa dahil edildi.

Yeni düzenlemeye göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi. OHAL uygulamaları arasında yer alan, adres baskınları, aramalar, güvenlik bölgesi ilan etme ve ev hapsi gibi çok sayıda güvenlik önlemi yeni yasada valiliklerin yetkisine verildi.

Valilikler aynı zamanda camilerin de içerisinde olduğu ibadethaneleri kapatma yetkisine sahip olacak. Terörü destekleyecek veya propagandasını yapacak herhangi bir "yazı", "konuşma", "fikir ve teori", ibadethaneleri kapatmak için sebep sayılacak.

Uzmanlar, terörle mücadele yasa tasarısının yetersiz ve etkisiz olduğu görüşünü savunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi raportörleri, terörle mücadele yasa tasarısının, Fransız vatandaşları ve özellikle de Müslümanlar açısından "haksız" ve "ayrımcı" uygulamalara neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.

