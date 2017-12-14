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Buradasınız : » » Fransa'da okul servisi ile tren çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da okul servisi ile tren çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da ortaokul ve lise öğrencilerini taşıyan servis ile tren çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

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Fransada okul servisi ile tren çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın güneyinde Perpignan kentinde bir okul servisi tren ile çarpıştı.

Kazada 4 çocuk hayatını kaybetti,24 kişi yaralandı.

Olay yerine ambulans, itfaiye araçları ve polis sevk edildi.

Ulusal çapta desteğe ihtiyacın olduğunu belirten Bölge Valisi Philippe Vignes, "21'i kolej öğrencisi, 3'ü de trendeki kişilerden olmak üzere toplamda 24 ağır ve çok ağır yaralı var." bilgisini verdi.

Fransa Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF), kazanın meydana geldiği hemzemin geçitte yarı bariyer ve uyarı ışıklarının kurallara uygun şekilde mevcut olduğunu açıkladı. SNCF, bölgesel trende 25 yolcu, bir makinist ve bir de eğitim alan makinist adayının olduğu bilgisini paylaştı.

Le Monde gazetesi, kazanın yerel saatle 16.10'da meydana geldiğini ve otobüsün bariyerin kapalı olmasına rağmen geçmeye çalıştığını yazdı.

Kazayla ilgili bir kriz masası oluşturulurken, Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in de olay yerine intikal edeceği söylendi.

Otobüste 13-17 yaş aralığındaki ortaokul ve liseli öğrencilerinin bulunduğu belirtildi.

Ölü sayısının ise artabileceği söylendi.

Kaynak: TRT Haber/ AA

Etiketler: tren, okul servisi, fransa
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