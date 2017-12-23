  • 23 ARALIK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.521
  • BIST 111099.47
    ALTIN 155.991
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fransa'da Noel için 100 bin güvenlik görevlisi seferber edildi

Fransa'da Noel için 100 bin güvenlik görevlisi seferber edildi

Fransa İçişleri Bakanlığı, Noel ve yılbaşı döneminde terör tehdidinin en yüksek derecede olduğunu, yaklaşık 100 bin güvenlik görevlisinin görev başında olacağını duyurdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fransada Noel için 100 bin güvenlik görevlisi seferber edildi

Hristiyan aleminin en önemli bayramı sayılan Noel dolayısıyla ülke genelinde 54 bin polis, 36 bin jandarma ve 7 binden fazla askerin güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirildi.

Turizm bölgeleri hedefte

Terör saldırısı riskinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, Fransız halkının olduğu kadar turistlerin güvenliğinin de sağlanması amacıyla görevlendirilen güvenlik personeli sayısının, geçen yıla oranla artırıldığı vurgulandı.

Saldırganların daha çok kalabalık mekanları hedef aldıkları hatırlatılırken, Emniyet yetkilileri, Notre Dame Katedrali, Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi gibi başkent Paris'in sembol mekanlarında güvenlik önlemlerini artırdı.

Notre Dame Katedrali'nde 3 aşamalı güvenlik uygulaması 

Yeni önlemler kapsamında, yılda 13 milyon kişinin ziyaret ettiği Notre Dame Katedrali'nde üç aşamalı kontrol uygulaması yapılacak. Katedral çevresinde bariyerler oluşturulurken, girişlerde aşamalı olarak ziyaretçiler ve araçlar taramadan geçirilecek.

Ülkedeki çok sayıda Noel pazarında da bir süredir uygulanan üst arama ve araçla geçiş yasağı devam ediyor. Pazarlarda resmi ve sivil kıyafetli görevliler de sürekli devriye gezerek güvenliği denetliyor.

Ülkede 2015'ten bu yana düzenlenen terör saldırılarında 241 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: yılbaşı, terör, noel, fransa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER