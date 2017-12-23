Fransa'da Noel için 100 bin güvenlik görevlisi seferber edildi

Hristiyan aleminin en önemli bayramı sayılan Noel dolayısıyla ülke genelinde 54 bin polis, 36 bin jandarma ve 7 binden fazla askerin güvenliği sağlamak amacıyla görevlendirildi.

Turizm bölgeleri hedefte

Terör saldırısı riskinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, Fransız halkının olduğu kadar turistlerin güvenliğinin de sağlanması amacıyla görevlendirilen güvenlik personeli sayısının, geçen yıla oranla artırıldığı vurgulandı.

Saldırganların daha çok kalabalık mekanları hedef aldıkları hatırlatılırken, Emniyet yetkilileri, Notre Dame Katedrali, Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi gibi başkent Paris'in sembol mekanlarında güvenlik önlemlerini artırdı.

Notre Dame Katedrali'nde 3 aşamalı güvenlik uygulaması

Yeni önlemler kapsamında, yılda 13 milyon kişinin ziyaret ettiği Notre Dame Katedrali'nde üç aşamalı kontrol uygulaması yapılacak. Katedral çevresinde bariyerler oluşturulurken, girişlerde aşamalı olarak ziyaretçiler ve araçlar taramadan geçirilecek.

Ülkedeki çok sayıda Noel pazarında da bir süredir uygulanan üst arama ve araçla geçiş yasağı devam ediyor. Pazarlarda resmi ve sivil kıyafetli görevliler de sürekli devriye gezerek güvenliği denetliyor.

Ülkede 2015'ten bu yana düzenlenen terör saldırılarında 241 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA